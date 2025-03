Sollte das Paket im Bundestag durchgehen, muss für ein Inkrafttreten am Freitag noch der Bundesrat zustimmen. Auch in der Länderkammer ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig. Die Chancen dafür sind deutlich gestiegen, nachdem die in Bayern mitregierenden Freien Wähler ihren Widerstand aufgegeben haben. Damit kann Bayern seine sechs Stimmen für das Finanzpaket abgegeben. Die Länder mit einer Regierungsbeteiligung von FDP, BSW oder Linken haben im Bundesrat 19 von 69 Stimmen.