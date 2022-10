Der FDP-Haushaltspolitiker Otto Fricke sagte im Parlament, der Abwehrschirm schaffe Planungssicherheit für Bürger und Unternehmen. Die SPD stellte in Aussicht, die Gaspreisbremse rückwirkend greifen zu lassen statt erst ab März 2023. Auch werde es womöglich eine zweite Abschlagszahlung geben, so SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch.



Die Union als größte Oppositionspartei sprach von einer Blanko-Zusage, die die Regierung verlange. "Kein Mensch in diesem Land weiß, was sie konkret machen", so der CDU-Politiker Mathias Middelberg. Bislang gebe es "keinen konkreten Vorschlag". Die Regierung habe Monate verschwendet und wollte die Bürger sogar mit der inzwischen zurückgezogenen Gasumlage zusätzlich belasten.



Nach dem Vorschlag der Experten-Kommission der Bundesregierung soll es eine Einmalzahlung in Höhe einer Monatsrechnung im Dezember und ab März einen Preisdeckel für eine Grundmenge an Gas geben.