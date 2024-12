Bundestag beschließt Steuerentlastungen und höheres Kindergeld

Damit das neue Entlastungsgesetz in Kraft treten kann, muss der Bundesrat am Freitag noch zustimmen. Ein Großteil der erwarteten Steuermindereinnahmen geht zulasten der Länder und hoch verschuldeten Kommunen. Aus diesem Grund waren frühere Entlastungen für die Wirtschaft in der Länderkammer zum Teil deutlich verkleinert worden.