Die Union dagegen warf Bundeskanzler Olaf Scholz Wortbruch in der Migrations- und Sicherheitspolitik vorgeworfen. Ihr gehen die Maßnahmen nicht weit genug. Vize-Fraktionschefin Andrea Lindholz sagte, das Paket sei im Parlament zu einem "Mini-Päckchen" zusammengeschrumpft worden. So fehlten etwa die Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten, die Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten sowie umfassende Zurückweisungen an deutschen Grenzen.