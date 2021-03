Außerdem haben die Abgeordneten den im vergangenen Juli von den europäischen Staats- und Regierungschefs aus der Taufe gehobene Corona-Aufbaufonds mit einem Volumen von 750 Milliarden Euro bestätigt. Eine große Mehrheit stimmte für den Gesetzentwurf, den sogenannten EU-Eigenmittelbeschluss. Überschattet wurde die Debatte von einem offenen Streit innerhalb der großen Koalition, wie die Beschlüsse zu werten sind. Die Union hält die gemeinsame Schuldenaufnahme in der EU für eine Ausnahme, die SPD wertet sie ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl als Weg in die Fiskalunion, eine gemeinsame Finanzpolitik aller EU-Länder inklusive gemeinsamer Schulden. Die AfD kündigte eine Verfassungsklage gegen das Gesetz an und forderte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf, es nicht zu unterzeichnen.