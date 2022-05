Ebenfalls in der Nacht zum Freitag tagte der Haushaltsausschuss des Bundestags. In einer sogenannten Bereinigungssitzung beschloss er nach Angaben aus Parlamentskreisen, dass der Bund in diesem Jahr rund 139 Milliarden Euro an neuen Schulden aufnehmen kann. Ursprünglich hatte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) mit knapp 100 Milliarden Euro neuen Schulden geplant. Der Ergänzungshaushalt soll jetzt aber höhere Kosten und geringere Einnahmen durch den Ukraine-Krieg abbilden.