Die Grünen werden sich enthalten, damit die Vertrauensfrage scheitert und die Neuwahlen kommen können, kündigt Paula Piechotta von Bündnis '90/Die Grünen an. Sie sieht den Abstimmungstermin eher nüchtern: "Insgesamt leben wir in so turbulenten Zeiten, dass das glaube ich auch in diesem Jahr nicht das größte Ereignis sein wird, was den Menschen und uns auch im Bundestag in Erinnerung bleiben wird."