Die Koalition will das Verhältnis nun nicht dadurch wahren, dass etwa Kandidaten und Kandidatinnen von den mit der Zweitstimme gewählten Parteien-Listen auf Sitze verzichten. Sie will den Ausgleich stattdessen durch Streichungen der Mandate von Wahlkreis-Abgeordneten und durch ein Ende der sogenannten Grundmandatsklausel . Damit könnte es künftig vorkommen, dass einzelne Wahlkreise nicht mehr direkt im Bundestag vertreten sein werden.

So warf CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt der Koalition einen "Akt der Respektlosigkeit" gegenüber den Wählern und der Demokratie vor: "Sie machen eine Reform für sich selbst", sagte er. Die Ampel-Koalition wolle das "Existenzrecht der CSU in Frage" stellen und die Linke "aus dem Parlament drängen".



Auch der parlamentarische Geschäftsführer der Linke-Fraktion, Jan Korte, beschrieb die Reform als "größten Anschlag auf das Wahlrecht seit Jahrzehnten". Profitieren würden die Regierungsparteien. Korte kündigte wie die Union dabei erneut mehr den Gang vor das Bundesverfassungsgericht an: "Wir werden uns in Karlsruhe sehen."



Dagegen verweisen Befürworter der Reformpläne unter anderem auf eine veränderte Parteienlandschaft. Gewinnerinnen und Gewinner der Wahlkreise hatten bei der vergangenen Bundestagswahl tatsächlich häufig weniger als 40 Prozent der Stimmen in ihrem Wahlkreis, einige holten das Mandat sogar mit weniger als 30 Prozent. Mehr als 50 Prozent holte nur der SPD-Abgeordnete Johann Saathoff im niedersächsischen Wahlkreis Aurich-Emden.