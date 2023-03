Am meisten getroffen wäre also tatsächlich die Linke, die bei der Bundestagswahl 2021 von einer Sonderregel profitierte: Durch drei Wahlkreissieger konnte die Partei nach der Wahl 2021 in Fraktionsstärke in den Bundestag einziehen, obwohl die Linke mit 4,9 Prozent eigentlich unter die Fünf-Prozent-Hürde fiel.