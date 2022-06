Paragraf 219a Bundestag streicht Werbeverbot für Abtreibungen

Der Bundestag hat das Werbeverbot für Abtreibungen aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Anschließend debattiert das Parlament am Freitag erstmals über drei Anträge zur Regelung von Sterbehilfe. Am Nachmittag geht es dann einmal mehr um die Sicherung der Energieversorgung in Deutschland bei knapper werdendem Erdgas.