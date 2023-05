Im Bundestag gelten ab sofort schärfere Zugangs- und Verhaltensregeln. So werden zum Beispiel Abgeordnete grundsätzlich verpflichtet, ihre Ausweise am Eingang der Gebäude zu zeigen, wie der Deutsche Bundestag am Montag mitteilte. Ausweisinhaber können demnach auch stichprobenartig und ohne Anlass an den Eingängen kontrolliert werden. Auch erhalten ehemalige Abgeordnete nicht mehr automatisch Zugang.