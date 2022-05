Anrecht auf ein Ruhegehalt und auf Personenschutz hat der frühere Kanzler aber weiterhin. Die Union hätte ihm am liebsten auch sein Ruhegehalt gestrichen. Sie warf Schröder unter anderem vor, dem internationalen Ansehen Deutschlands zu schaden. Die SPD hatte es mit Eigentumsansprüchen begründet, dass das Ruhegehalt unangetastet bleibt.

Die Bundesregierung wird in dem Ausschussbeschluss jedoch aufgefordert, bis November zu prüfen, ob weitere Regelungen notwendig sind. Es müsse dafür gesorgt werden, "dass die Amtsausstattung ehemaliger Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzler nach der fortwirkenden Verpflichtung aus dem Amt erfolgt und nicht statusbezogen". Perspektivisch könnten die Beschneidungen bei den Büros auch Auswirkungen auf Ex-Kanzlerin Angela Merkel haben.

Altkanzler Gerhard Schröder in seiner Funktion als Aufsichtsrat bei Rosneft (Archivbild). Bildrechte: IMAGO / ITAR-TASS

Hintergrund für die Maßnahmen gegen Schröder sind dessen langjährige gute Verbindungen nach Russland. So nahm er nach seinem Ausscheiden 2005 Aufgaben für die Pipeline-Gesellschaft Nord Stream, die russische Gazprom und den Energiekonzern Rosneft wahr. Mit Russlands Präsident Wladimir Putin ist Schröder befreundet. In einem Interview mit der "New York Times" sagte er im April, von seinem Posten bei Rosneft wolle er nur zurücktreten, wenn der russische Präsident den Gashahn zudrehe. Seine Kontakte zu Putin wolle er für Vermittlungsversuche im Ukraine-Krieg nutzen. Aus der SPD kamen daraufhin Rücktrittsforderungen.