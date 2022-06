Außerdem mahnt die Bundesbehörde in Dessau eine Verschärfung des europäischen Handels mit CO2-Zertifikaten an. Im Rahmen der laufenden Verhandlungen zur Neuausrichtung der europäischen Klimapolitik müssten Rat und Europäisches Parlament konsequent auf eine Senkung der Obergrenzen für Treibhausgas-Zertifikate setzen.

Der europäische Handel mit Emissionszertifikaten soll die Treibhausgase in der gesamten EU senken. Unternehmen benötigen für jede Tonne CO2, die in die Atmosphäre gelangt, eine Berechtigung – ein Zertifikat. Diese Zertifikate können gehandelt werden. Spart ein Unternehmen beispielsweise Kohlendioxid ein, kann es überschüssige Zertifikate an andere Firmen, die ihre Grenze nicht einhalten können, verkaufen.