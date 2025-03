Der neue Bundestag kommt am 25. März erstmals zusammen. Der alte Bundestag soll am kommenden Dienstag mit den Stimmen von Union, SPD und Grünen das Grundgesetz ändern und so den Weg für das von ihnen geplante Milliarden-Finanzpaket frei machen. Am Donnerstag hatte es bereits die ersten Beratungen gegeben.