Kommentar Das neue Wahlrecht schwächt die Wählerbindung

Die Erststimme ist ein hohes Gut. Der Direktkandidat vor Ort, der Händeschüttler und Problemlöser verliert einen Teil seiner Macht. Doch gerade dieses Engagement von Politikern vor Ort ist in einer zunehmend polarisierten Gesellschaft wichtiger denn je. Das neue Wahlrecht macht das Wählen unpersönlicher. Es schwächt die Wählerbindung. Das haben die Richter in Karlsruhe am Dienstag leider nicht in Frage gestellt.