Es kommt also darauf an, in welcher Rolle man sich zu einem Thema äußert. Das mache auch den Fall mit Merkel schwierig, sagt Michael Brenner vom Lehrstuhl für deutsches und europäisches Verfassungsrecht an der Uni Jena: "Eine Bundeskanzlerin ist natürlich immer im Amt und da ist es dann schon schwierig, zu trennen: Äußert sie sich gerade als Bundeskanzlerin oder als CDU-Vorsitzende oder als Parteipolitikerin? Sie hat damals bei ihrem Auftritt in Südafrika gesagt, dass sie eine Vorbemerkung machen wolle. Und das kann man natürlich so interpretieren, dass sie sich nicht als Kanzlerin, sondern als Parteipolitikerin geäußert hat." Andererseits sei es eine offizielle Pressekonferenz gewesen – und wenn der Kanzler oder die Kanzlerin sich auf einer Pressekonferenz äußere, tue er oder sie das in erster Linie als Regierungschef oder -chefin.