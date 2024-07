Die Ampel-Parteien und die Union wollen das Bundesverfassungsgericht besser vor politischer Einflussnahme schützen. SPD, Grüne, FDP und CDU/CSU präsentierten dazu in Berlin gemeinsame Vorschläge. Demnach soll künftig die Aufteilung des Gerichts in zwei Senate von je acht Richterinnen und Richtern im Grundgesetz festgeschrieben werden. Außerdem soll in der Verfassung verankert werden, dass die Richter höchstens zwölf Jahre und bis zu einer Altersgrenze von 68 Jahren im Amt sind.