Der FDP-Politiker Christian Dürr hat nach der Entscheidung milliardenschwere Entlastungen für Betriebe und Sparer gefordert. Friedrich Merz müsse jetzt handeln, erklärte er. Wer sich ein Schuldenpaket genehmige, müsse auch in der Lage sein, 13 Milliarden Euro jährliche Entlastung umzusetzen. Eine politische Entscheidung sei nun umso notwendiger geworden. Der Soli schwäche den Wirtschaftsstandort. Dürr ist einer der sechs FDP-Politiker, die vor dem Bundesverfassungsgericht gegen den Solidaritätszuschlag geklagt hatten.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Uwe Anspach

Nicht alles, was rechtens ist, sei auch politisch richtig, sagte die ehemalige FDP-Bundestagsabgeordnete und Mitklägerin Katja Hessel. Der Soli sei schlicht ein Symbol für uneingelöste Versprechen der Politik. Einst für die Deutsche Einheit eingeführt, sei er heute eine Strafsteuer auf Qualifikation und für den fleißigen Mittelstand. Man werde den Beschluss akzeptieren. Sie kündigte aber an, dass sich die FDP weiter für die Abschaffung einsetzen werde. Auch einer anderer Beschwerdeführer, der FDP-Politiker Florian Toncar, zeigte sich trotz des Scheiterns seiner Beschwerde optimistisch. Es sei "kein Blankoscheck an den Gesetzgeber ausgestellt worden", sagte er. Seiner Meinung nach bekomme der Soli durch das Urteil ein "Verfallsdatum".