Nach Einschätzung des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann werden sich die Vorgaben des mehr als 150-seitigen Urteils bundesweit auswirken: "Es müssen wahrscheinlich der Bund und alle Länder ihre Gesetze ändern", sagte der CSU-Politiker in Karlsruhe. "Denn es gibt nach meiner Kenntnis kein einziges Gesetz, das all diesen Vorgaben, die heute formuliert worden sind, entspricht."

Bundesjustizminister Marco Buschmann Bildrechte: dpa

SPD, FDP und Grüne hätten unter anderem vereinbart, die Hürden für die Überwachung verschlüsselter Kommunikation zu erhöhen und zudem die Voraussetzungen für den Einsatz von Informanten der Sicherheitsbehörden gesetzlich zu regeln. "Ich setze mich nachdrücklich dafür ein, die Ziele des Koalitionsvertrages zügig umzusetzen, um Freiheit und Sicherheit in eine neue grundrechtsorientierte Balance zu bringen", sagte der FDP-Politiker.



Die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), die die Verfassungsbeschwerde koordiniert hatte, rechnet ebenfalls mit bundesweiten Auswirkungen. "Dieses Urteil strahlt in die ganze Republik aus", erklärte einer ihrer Prozessbevollmächtigten, Bijan Moini. GFF-Sprecherin Maria Scharlau sagte in Karlsruhe: "Auch Verfassungsschutzämter, die ja die Verfassung schützen sollen, müssen sich an die Grundsätze der Verfassung selbst halten. Klingt selbstverständlich, musste aber erst errungen werden."