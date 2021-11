Die CDU will ihren neuen Vorsitzenden durch eine Mitgliederbefragung ermitteln. Das geht aus einem einstimmigen Beschluss des CDU-Bundesvorstands hervor, den Generalsekretär Paul Ziemiak am Dienstag in Berlin vorgestellt hat. Danach soll der neue Parteichef Ende Januar auf einem Bundesparteitag offiziell ins Amt gewählt werden. Der Parteitag soll am 21. und 22. Januar 2022 in Hannover stattfinden.