Verteidigung Warum die Bundeswehr keine fremden Drohnen abschießt

Das bedauert auch Heiko Teggatz von der Deutschen Polizeigewerkschaft: Derzeit gebe es keine konkrete Regelung über die Zuständigkeit der Behörden. Das Einzige was konkret geregelt sei, ist die militärische Drohnenabwehr. Das liege ganz klar in der Zuständigkeit der Bundeswehr. Aber die polizeiliche Zuständigkeit, die sei in der Tat noch nicht geregelt.

Konkret geht es um den Schutz der kritischen Infrastruktur, der durch die Polizei gewährleistet werden muss. Doch die Frage hier ist: Durch welche Polizei? Landes- oder Bundespolizei? Genau das müsse die neue Bundesregierung zügig per Gesetz festlegen, so Teggatz. Die Zuständigkeit müsse "nach unserer festen Überzeugung natürlich auch bei Bund angesiedelt sein". Die Bundespolizei im Übrigen wäre gut ausgestattet und gut ausgerüstet um das Thema Drohnenabwehr für die kritische Infrastruktur an Flughäfen, an Bahnhöfen usw. selber lösen zu können. Dafür brauche man natürlich Personal und Geld. Aber Sicherheit koste nun mal Geld.