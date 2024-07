Diskussion um Eintrittsalter Bündnis fordert Mindestalter von 18 Jahren bei Bundeswehr

23. Juli 2024, 07:38 Uhr

In Deutschland kann man sich bereits mit 17 Jahren freiwillig zum Dienst bei der Bundeswehr melden – wenn die Eltern zustimmen. 2023 haben das fast 2.000 Jugendliche gemacht. In vielen anderen Ländern ist das jedoch verboten und auch hierzulande setzen sich einige Bündnisse für ein höheres Eintrittsalter ein. Das ist in nächster Zeit allerdings nicht geplant.