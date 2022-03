Es ist eine Zahl, die bis vor kurzem unvorstellbar schien. Und so mancher mochte seinen Ohren nicht so recht trauen, als Kanzler Olaf Scholz sie in seiner "Zeitenwende-Rede" Ende Februar nannte: 100 Milliarden zusätzlich für die Bundeswehr. Einmalig bereitgestellt per Sondervermögen.