Die Soldaten seien von der Luftwaffe aus dem Feldlager in Masar-i-Scharif ausgeflogen worden. An Bord der Flugzeuge waren demnach auch die zur Absicherung des Lagers in den Norden Afghanistans verlegten Soldaten des Kommandos Spezialkräfte. Die Soldaten werden am Mittwoch in Deutschland erwartet.