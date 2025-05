Der CDU-Verteidigungsexperte Henning Otte ist im Bundestag zum neuen Wehrbeauftragten gewählt worden. Die Abgeordneten bestimmten ihn mit deutlicher Mehrheit zum Nachfolger der SPD-Politikerin Eva Högl, die das Amt fünf Jahre lang ausgeübt hatte. Für Otte stimmten in geheimer Wahl 391 Abgeordnete. 188 stimmten mit Nein, 28 enthielten sich.

Otte ist seit 2005 Mitglied des Bundestags ‒ seit 2009 als direkt gewählter Abgeordneter für den Wahlkreis Celle-Uelzen. Der ausgebildete Sparkassenkaufmann und Jurist war von 2014 bis 2021 verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag und in der vergangenen Wahlperiode stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses sowie Fraktionssprecher für den ländlichen Raum. Der 56 Jahre alte Otte ist zudem Mitglied im CDU-Bundesvorstand.

Erfahrungen beim Militär sammelte Otte als Reserveoffizier. Direkt nach dem Abitur ließ er sich beim Panzerbataillon 333 in seiner Heimatstadt Celle ausbilden, er verpflichtete sich dazu für zwei Jahre bei der Bundeswehr. Seinem Büro zufolge nahm er als Leutnant der Reserve danach mehrfach an Übungen teil, in den vergangenen Jahren aber nicht mehr.