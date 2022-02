Bundeskanzler Olaf Scholz hat als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine eine massive Aufstockung der deutschen Wehrausgaben angekündigt. Der SPD-Politiker kündgte in einer Regierungserklärung im Bundestag an, den aktuellen Bundeshaushalt einmalig mit einem Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro auszustatten. Das Sondervermögen Bundeswehr solle im Grundgesetz verankert und für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben genutzt werden. Die zusätzlichen Wehrausgaben seien bereits mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) abgestimmt.