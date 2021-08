Krise in Afghanistan 180 afghanische Ortskräfte nach Mitteldeutschland in Sicherheit gebracht

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Karsten Möbius

Nach der Machtübernahme der Taliban versucht die Bundesregierung unter dramatischen Umständen Menschen aus Afghanistan zu retten. Sie will vor allem die sogenannten Ortskräfte in Sicherheit bringen – Afghanen also, die in den letzten 20 Jahren mit der Bundeswehr, dem Auswärtigen Amt oder anderen deutschen Behörden zusammengearbeitet haben. Rund 2.500 sollen es sein. 1.900 befinden sich schon in Deutschland, einige davon auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.