Högl sprach sich zudem dafür aus, dass die Bundeswehr an allen Schulen in Deutschland um Nachwuchs werben dürfe. In Baden-Württemberg etwa ist Bundeswehr-Werbung an Schulen seit 2014 verboten. Högl erklärte, es brauche insgesamt mehr Anstrengungen, um genug Personal für die Bundeswehr zu gewinnen. "Auch nach Ende des Krieges in der Ukraine müssen wir gegen die Gefahr eines Aggressors, sei es Russland oder jemand anderes, gewappnet sein", sagte sie.