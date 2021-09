Nun hatte auch das Auswärtige Amt bereits seiner Sorge über eine mögliche Zusammenarbeit der malischen Militärregierung mit russischen Söldnern Ausdruck verliehen, wenn auch nicht so eindeutig wie die CDU-Verteidigungsministerin dies mit der Drohung verknüpft, dass man in einem solchen Fall "Konsequenzen" zu ziehen habe. Dafür, dass der Kramp-Karrenbauer-Tweet zwischen Verteidigungs- und Außenministerium abgestimmt war, spricht jedenfalls wenig.

Behörden in Mali hatten bereits eingeräumt, dass es in der Tat Gespräche über den Einsatz russischer Söldner der als Kreml-nah geltenden Gruppe "Wagner" gibt. Von einer festen Vereinbarung ist man aber offenbar noch ein Stück weit entfernt.

In Syrien, Libyen, der Ukraine sollen die Söldner bereits gekämpft haben. Kein Geheimnis ist, dass sie auch in Afrika ihren Einfluss auszudehnen suchen, in Zentralafrika bereits engagiert sind. Hochrangige Mitglieder der Militärjunta, die sich in Mali an die Macht putschten, sollen Medienberichten zufolge in Russland ausgebildet worden sein.