31. März 2025, 05:00 Uhr

Vor drei Jahren brachte die Ampel-Regierung das 100-Milliarden-Sondervermögen auf den Weg, das mittlerweile aufgebraucht ist. Kürzlich lockerte der Bundestag die Schuldenbremse, damit noch mehr Milliarden für die Verteidigung fließen können. Doch investiert die Bundeswehr all das auch in die Modernisierung oder eher in Verwaltung, Personalkosten und Pensionen für ehemalige Bundeswehr-Angehörige? Das fragt Arndt Wesendorf aus Niedersachsen.