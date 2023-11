Bildrechte: picture alliance/dpa | Mohssen Assanimoghaddam

Greenpeace-Analyse Studie: Bundeswehr besser als ihr Ruf

14. November 2023, 16:56 Uhr

Die Bundeswehr wurde in den vergangenen Jahren anderes als oft behauptet nicht kaputtgespart. Das will das Bonn International Centre for Conflict Studies festgestellt haben. Die Konfliktforscher erklärten, die Bundeswehr sei auf Augenhöhe mit den Armee Frankreichs und Großbritanniens.