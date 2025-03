Ich glaube, die Bundeswehr hat sich mittlerweile so gewandelt – selbst wenn es dazu käme, dass Soldaten, in welcher Form auch immer zur Absicherung eines Friedens eingesetzt würden –, dass man da Parallelen zum Zweiten Weltkrieg ziehen würde, das glaube ich nicht. Ähnliches haben wir auf dem Balkan ja genau so erlebt. Da waren auch Zweifel am Anfang: Können wir das, dürfen wir das? Und ich glaube, wir haben uns da einen recht guten Ruf erworben, gerade bei der Friedensabsicherung.

Wie stark ist der Gedanke an Krieg und Verteidigung, auch an Tod ausgeprägt in der Bundeswehr? Hat sich da etwas verschoben, in den vergangenen Jahren?

Ich glaube, das war immer ein schon Thema. Wenn Sie auf unseren Eid schauen: Tapfer zu verteidigen heißt immer, unter Einsatz des Lebens und der Gesundheit. Das ist der stärkste Eid, den es gibt, stärker als bei der Polizei und anderen Sicherheitsorganisationen. Aber das bewegt sich natürlich. Es ist näher gerückt. Wir haben das Thema gehabt in den Auslandseinsätzen, aber es ist näher gerückt, weil es unmittelbarer ist, von der Bedrohung her. Wir hatten in den letzten 20 Jahren, die geprägt waren von Auslandseinsätzen, auch Gefallene zu beklagen und Tote nicht nur durch Kriegshandlungen. Das war schon immer da. Aber das betraf nie die gesamte Bundeswehr.

Wird das jetzt abgebildet, in der inneren Führung der Soldaten, weil sich die Lage so ernst entwickelt, wie es sich gerade abzeichnet?

Das nicht. Die innere Führung ist im Grunde unsere Führungskultur und einfach gesprochen: Wir haben aus der Geschichte gelernt und wollen Dinge, die in der Geschichte falsch gelaufen sind, verhindern.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Marijan Murat Im Mittelpunkt der inneren Führung steht unser Menschenbild und unser Selbstverständnis, die feste Einbettung in Staat und Gesellschaft. Das ist schon mal ein Kern, der aus meiner Sicht sich seit 1955/56 auch nicht verändert hat.



Das was sich verändert hat, ist natürlich die Gesellschaft, das sind sicherheitspolitische Rahmenbedingungen, auf die wir jetzt reagieren müssen. Wir haben keine Wehrpflicht-Armee mehr, wir haben eine Freiwilligen-Armee. Also müssen wir werben. Wir müssen Menschen überzeugen, bewusst die eigene Gefährdung in Kauf zu nehmen, sie überzeugen, dass unsere Lebensform und unsere Demokratie wertvoll genug sind, Leib und Leben dafür einzusetzen.

Mehr als 20 Prozent der Wähler haben jetzt ihre Stimme bei der Bundestagswahl der AfD gegeben, die in Teilen vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Wie problematisch wird das für die Bundeswehr?