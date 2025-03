Timo Wochner: Für den Staat wäre eine Wehrpflicht auf den ersten Blick gesehen sehr attraktiv. Dies liegt darin, dass den Wehrpflichtigen ein relativ geringer Sold gezahlt werden müsste. Im Kontrast müsste bei einer Marktlösung und damit einer Berufsarmee die Bundeswehr als normaler Arbeitgeber so attraktiv werden, dass sich Bewerber von selber finden. Dies bedeutet auch deutlich höhere Löhne, die sich am Marktumfeld orientieren. In einem Szenario, in dem die Wehrpflicht wieder eingesetzt wird und 100 Prozent eines Einberufungsjahrgangs, einschließlich Frauen, entweder für die Wehrpflicht oder im Rahmen eines sozial freiwilligen Pflichtjahres herangezogen werden, müsste der Staat jährlich etwa zwölf bis 13 Milliarden Euro mehr für die Löhne der 780 000 Wehrpflichtigen ausgeben. Bei einer Marktlösung müsse der Staat deutlich tiefer in die Tasche greifen: Dort würden etwa 30 Milliarden Euro mehr Staatsausgaben nötig, um die Löhne der Soldaten zu zahlen – also 17 Milliarden mehr für dieselbe Anzahl von Personen.