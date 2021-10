Mit dem Zapfenstreich am Mittwochabend vor dem Reichstag wurden die deutschen Soldaten geehrt, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten am Hindukusch dienten, dort fielen oder versehrt wurden. Der Große Zapfenstreich ist das höchste militärische Zeremoniell der Bundeswehr. Er wird unter anderem bei der Verabschiedung von Bundespräsidenten, Bundeskanzlern und Bundesverteidigungsministern aufgeführt. Aber auch zum Abschluss von großen Manövern werden regelmäßig Zapfenstreiche ausgerichtet.

Soldaten legen im Bendlerblock Kränze für ihre gefallenen Kameraden nieder. Bildrechte: picture alliance/dpa/BMVG | Torsten Kraatz/Bundeswehr

In Gedenken an die insgesamt 59 deutschen Soldaten, die in Afghanistan gefallen sind oder bei Unfällen starben, wurden am Nachmittag im Bendleblock im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer Kränze niedergelegt.



Bei seiner Rede zur Würdigung der mehr als 150.000 in Afghanistan eingesetzten Bundeswehr-Soldaten sagte Steinmeier, die Bundeswehr habe all das ausgeführt, was ihr die Politik aufgetragen habe.