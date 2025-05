Zugleich bekräftigte der Leipziger Oberbürgermeister seine Forderung an die Länder, zwei Drittel der ihnen zugewiesenen Mittel aus dem Infrastruktursondervermögen an die Kommunen weiterzureichen. "Die Kommunen in Deutschland investieren etwa zwei Drittel des gesamten öffentlichen Geldes in Deutschland. Insofern ist es nur richtig, diesen Anteil der Konjunkturpaketmittel zu fordern", erläuterte Jung.