Was bisher geplant ist – wichtigste Punkte in Kürze In einem ersten Schritt soll der Besitz von 25 Gramm Cannabis-Produkten für Erwachsene straffrei werden, der Anbau von bis zu drei weiblichen Pflanzen für eigenen Gebrauch und/oder deren Abgabe in Vereinen. Legalen Verkauf und Handel soll es noch nicht geben. Erst in einem zunächst vertagten zweiten Schritt soll das in Modellregionen mit lizenzierten Fachgeschäften getestet werden, für fünf Jahre und dann wissenschaftlich begleitet. Von Kindern und Jugendlichen soll Cannabis ferngehalten werden, was viele neue Regelungen bewirken sollen.