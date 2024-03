Kann das Gesetz zur Cannabis-Entkriminalisierung zum 1. April in Kraft treten oder landet es im Vermittlungsausschuss? Darüber entscheidet der Bundesrat in seiner Sitzung heute. Im Vorfeld waren CDU und CSU weiter Sturm gegen die im Bundestag beschlossene Regelung. In der Länderkammer haben sie Landespolitiker und Gesundheitsministerinnen der SPD auf ihre Seite gezogen. Inzwischen haben drei Bundesratsausschüsse eine Anrufung des Vermittlungsausschusses empfohlen, wodurch eine Billigung des Gesetzes unwahrscheinlich wird und so auch ein Inkrafttreten am 1. April.