Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) beim Verkehrsgerichtstag in Goslar. Bildrechte: dpa

Zudem sprachen sich die Fachleute für eine Überarbeitung der Radverkehrswege aus. Zum Ende der Tagung in Goslar empfahlen die Teilnehmer dem Gesetzgeber, für mehr sicher befahrbare Wege für Radfahrer zu sorgen. Dadurch sollen die Räder aus ihrer "Sandwich-Position" zwischen Autoverkehr und Fußgängern herauskommen.



Seit Mittwoch diskutierten Fachleute in Goslar über die Themen Cannabis-Konsum, Verkehrssicherheit für Radfahrer, Bestrafung von Verkehrssündern und Haftung von E-Scooter-Fahrern und machten der Politik dazu Vorschläge. Insgesamt nahmen daran rund 1.300 Personen teil, darunter viele Juristen und Verkehrsexperten. Der 60. Deutsche Verkehrsgerichtstag wurde von Protesten von Klimaschützern begleitet, Demonstrierende klebten sich an der Fahrbahn fest.