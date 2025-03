Sondervermögen & Schuldenbremse Merz sorgt für Unruhe an CDU-Basis im Osten

Auch ihr Partei-Kollege im Thüringer Landtag, Lennart Geibert, musste zuletzt viel erklären: "Gerade auch bei Stammtischen und Vorstandssitzungen in der Jungen Union." Der sitzt er in Thüringen vor. Kompromisse gehörten zwar dazu. Aber auch, dass man sie der Basis gut erkläre.

Die Union müsse sich bei den Koalitionsverhandlungen jetzt mit ihrer Wirtschafts- und Migrationspolitik durchsetzen: "Weil sonst haben wir auch hier in Thüringen wirklich viel Erklärungsbedarf", so Geibert.

So sieht es laut Mario Zeising auch die CDU-Basis in Sachsen-Anhalt. Er ist der Landesgeschäftsführer und wünscht sich klare Aussagen in Wirtschafts- und Migrationspolitik. "Da erwartet auch unsere Basis, dass es da keine nennenswerten Kompromisse gibt zu dem, was im Wahlkampf gesagt wurde und was vor der Bundestagswahl gesagt wurde."