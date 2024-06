Hintergrund sind Äußerungen von Merz, der mit Blick auf mögliche Koalitionen mit dem BSW am Montagabend in der ARD erklärte: "Das ist völlig klar, das haben wir auch immer gesagt – wir arbeiten mit solchen rechtsextremen und linksextremen Parteien nicht zusammen." Für Sahra Wagenknecht gelte beides: "Sie ist in einigen Themen rechtsextrem, in anderen wiederum linksextrem."