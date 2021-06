Debatte um höhere Spritpreise Brinkhaus: Benzin wird auch mit Union teurer

In der Debatte um höhere Spritpreise hat Unionsfraktionschef Brinkhaus klargestellt, dass auch mit CDU und CSU die Spritpreise in den nächsten Jahren steigen werden. Zuvor hatte es heftige Kritik an Aussagen der Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock gegeben, auch aus Regierungskreisen – obwohl die Große Koalition einen Anstieg des Benzinpreises längst beschlossen hat.