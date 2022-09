Merz räumte aber auch gravierende energiepolitische Fehler der Union in ihrer Regierungszeit ein. Sie habe Deutschland zu abhängig von russischem Gas gemacht und das sei eine große Dummheit gewesen. Aber auch die SPD trage genauso Verantwortung für diese Dummheit, da sie in den vergangenen beiden Jahrzehnten die meiste Zeit mit an der Regierung beteiligt gewesen sei.

Am Sonnabend setzt die CDU ihren zweitägigen Bundesparteitag fort. Für Kontroversen dürfte ein Antrag zur Einführung eines sozialen Jahres sorgen. Es geht um die Frage, ob das "Gesellschaftsjahr" verpflichtend oder freiwillig ausgestaltet werden soll.



Am Mittag wird ein Grußwort von CSU-Chef Markus Söder erwartet. Nicht wenige in der CDU geben Söder wegen dessen anhaltenden Sticheleien gegen den damaligen CDU-Chef und Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet eine Mitverantwortung am Scheitern bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr. Die Union war mit ihrem historisch schlechtesten Ergebnis von 24,1 Prozent nach 16 Jahren Regierungszeit in die Opposition gestürzt.