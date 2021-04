CSU-Chef Söder Bildrechte: dpa

Der tagelange Machtkampf in der Union, wer als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl geht, ist damit voraussichtlich entschieden.



Die Gremien der Schwesterpartei CSU müssen dem Vorschlag noch zustimmen. Allerdings hatte CSU-Chef Söder am Montagnachmittag gesagt, die CDU entscheide dies jetzt souverän.