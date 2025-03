Merz und SPD-Chef Klingbeil teilten mit, man habe ein gemeinsames Sondierungspapier erzielt. In einer ganzen Reihe von Sachfragen sei Einigkeit erzielt worden, sagte Merz. Es gebe Einigungen unter anderem bei der Migration, den Finanzen sowie zum Arbeitsmarkt und zur Wirtschaft. So habe man sich beim Thema Migration darauf verständigt, vom ersten Tag an Grenzkontrollen massiv auszubauen und so die Zurückweisungen an den Grenzen auch bei Asylgesuchen anzuheben. Auch der Familiennachzug bei subsidiär Schutzberechtigten solle ausgesetzt werden.