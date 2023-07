Merz betonte , seine Entscheidung sei eine Personal- und keine Richtungsentscheidung. Die zahlreichen Wahlen in diesem und im kommenden Jahr würden Kraft erfordern. Er sei sich sicher, dass Linnemann dies "in hervorragender Weise leisten wird".

Linnemann selbst kündigte an, er wolle sich sofort an die Arbeit machen. Mit Blick auf die Landtagswahlen in Hessen und Bayern im Oktober sagte er, er werde alles tun, um die Wahlkämpfer der Union durch die Bundespartei zu unterstützen. Er wolle, dass die Menschen wieder genau wüssten, "wofür die CDU steht und wofür nicht".