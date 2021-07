Maaßen war in die Kritik geraten, nachdem er öffentlich-rechtlichen Journalisten einen "klaren Linksdrall" unterstellt und gefordert hatte, ihre charakterliche Eignung zu prüfen. Später korrigierte er sich und schrieb auf Twitter, eine 'Gesinnungskontrolle' journalistischer Arbeit durch die Politik dürfe es nicht geben.

Kernbotschaft von Maaßens Äußerungen sei ein Hinweis, "dass es eine Informationspflicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, die sich auf eine neutrale Berichterstattung verstetigen sollte und dort auch ihren Hauptpunkt sieht", sagte Other. Es sei weniger darum gegangen, "irgendwelche Eignungstests und dergleichen zu tun, wenn jemand im öffentlichen Rundfunk tätig werden will".

Other betonte, Maaßen habe natürlich Platz in der CDU: "Er ist [...] unwidersprochen Demokrat, weil, wer den Verfassungsschutz führen durfte über diese sechs Jahre, [...] ist durchleuchtet und hat hier auch überhaupt gar keine Anwandlungen, irgendwie vom demokratischen Spektrum abzudriften."

Other ist damit einer der wenigen CDU-Politiker, die Maaßen ausdrücklich verteidigen. Führende CDU-Politiker waren am Montag auf Distanz zu dem ehemaligen Verfassungsschutzchef gegangen und hatten die Bedeutung der Pressefreiheit betont. Maaßen kandidiert bei der Bundestagswahl als CDU-Direktkandidat in Südthüringen.