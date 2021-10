Der Bundesvorstand der CDU soll auf einem Perteitag neu gewählt werden. Vorher soll unter anderem eine Konferenz von Kreisvorsitzenden mitentscheiden, wie es inhaltlich und personell weitergeht.

Die Landesverbände, insbesondere in Ostdeutschland, drängen auf mehr Beteiligung der Parteibasis.

Als möglicher Nachfolger von Armin Laschet wird auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer gehandelt.

Die CDU will am 2. November einen Termin für einen Bundesparteitag bekanntgeben, auf dem dann eine neue Parteispitze gewählt wird. Der komplette Vorstand werde neu gewählt, kündigte Generalsekretär Paul Ziemiak am Montag an.

Zuvor soll die Parteibasis bei der personellen und inhaltlichen Neuaufstellung einbezogen werden. "Wir wissen: Es braucht mehr Mitgliederbeteiligung", sagte Ziemiak. Am 30. Oktober solle es eine Konferenz der Kreisvorsitzenden geben. Parallel plant die Partei den Angaben nach weitere Debatten auf allen Ebenen und in unterschiedlichen Zusammensetzungen. So solle etwa eine Kommission das Wahlergebnis und den Wahlkampf analysieren.

Für die Verbände in Ostdeutschland sei eine Ost-Konferenz vorgesehen, erläuterte Ziemiak. "Im Osten stellen uns die Ergebnisse vor große Herausforderungen", sagte der CDU-Generalsekretär.

Landesverbände drängen auf Beteiligung der Basis

Vor den Sitzungen der Parteigemien in Berlin hatten sich die Stimmen gemehrt, die eine stärkere Beteiligung der Mitglieder an den Entscheidungen fordern. Nach ihren Beratungen in Magdeburg äußerten sich am Vormittag etwa die Vorsitzenden der Landtagsfraktionen von CDU und CSU in diese Richtung. Sachsen-Anhalts CDU-Fraktionschef Siegfried Borgwardt erklärte, man sei sich einig gewesen, dass es gut sei, "wenn wir eine breite Basisbeteiligung haben."

Siegfried Borgwardt, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt Bildrechte: dpa Borgwardt nannte dabei bereits die Kreisvorsitzendenkonferenz als Gremium, um die Basis der Partei einzubinden. Den Forderungen nach einem Rücktritt von CDU-Präsidium und Bundesvorstand schloss sich Borgwardt nicht an.



Zudem sprach er sich dafür aus, dass CDU-Chef Laschet zunächst im Amt bleibe, um den Prozess der Neuaufstellung zu organisieren. "Wenn das Flugzeug durch ein Gewitter fliegt, ändert man nicht den Piloten", sagte er.

CSU wünscht sich Konsens