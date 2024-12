Die Asylpolitik soll ein zentrales Thema der Union in ihrem Programm für die Bundestagswahl werden. In dem Papier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, setzten sich CDU und CSU unter anderem für einen Aufnahmestopp von illegalen Migranten ein. Was die Union davon in einer möglichen Koalition mit Grünen und oder der SPD durchsetzen kann, ist allerdings unklar.