Laschet-Nachfolge CDU-Kreisvorsitzende stimmen für Mitgliederentscheid über Parteivorsitz

Hauptinhalt

Noch hat sich in der CDU niemand um die Nachfolge von Armin Lachet als Parteivorsitzenden beworben. Nach dem Willen der Kreisvorsitzenden der Partei sollen aber die Mitglieder über die neue Parteiführung entscheiden. Dafür gab es bei einer Konferenz am Samstag in Berlin eine große Mehrheit.