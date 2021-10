Nach Wahldebakel Wie geht es weiter mit der CDU?

Hauptinhalt

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Opposition und Neuaufstellung – zwei Begriffe, über die man in der CDU lange Zeit nicht nachdenken musste. Nach 16 Jahren Regierungsverantwortung steht die Partei an einem Scheideweg. Am Wochenende kommen die CDU-Kreisvorstände in Berlin zusammen, um das Wahldebakel aufzuarbeiten und über die Zukunft der Partei zu streiten. Dafür braucht es nicht nur frisches Personal, sondern auch frische Inhalte. Über die Frage, wie das erreicht werden soll, streiten sich die Mitglieder schon jetzt.